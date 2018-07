Post publicado no:

Por Nick Bilton

Durante algum tempo tivemos a impressão de que a concorrência no universo dos smartphones se limitaria a uma luta injusta entre o iPhone da Apple, o BlackBerry da Research in Motion, e alguns retardatários menos importantes. Mas, no decorrer dos últimos 12 meses, com a chegada de novos produtos como a plataforma Android, do Google, a concorrência parece estar se intensificando.

Agora os dispositivos Windows Phone 7 estão prestes a fazer sua estreia, e o design diferenciado e a interface da plataforma podem ajudar a agitar ainda mais este mercado.

Com a publicação das primeiras resenhas, o novo grupo de celulares e sua interface única estão provocando reações bastante positivas, mas ainda não está claro se isto vai se traduzir em vendas expressivas e nem se os novos lançamentos serão capazes de afastar os consumidores das plataformas existentes.

Eis um apanhado das principais resenhas publicadas até o momento.

Peter Bright, do Ars Technica, publicou uma imensa resenha do celular, analisando cada aspecto do sistema operacional e do hardware, dissecando praticamente todos os detalhes. No geral, Bright parece ter ficado muito impressionado com a nova plataforma:

“A Microsoft não costuma acertar logo na primeira versão de um lançamento, mas, desta vez, a empresa parece ter feito tudo da maneira certa. O Windows Phone 7 tem uma aparência atraente, funciona bem, e é agradável de se usar. Seu sucesso no mercado não está garantido, mas, julgando a plataforma por seus méritos, ela sem dúvida merece conquistar vendas expressivas, e torço muito para que isto ocorra.”

Apesar de Walt Mossberg, do Wall Street Journal, não acreditar que o novo celular possa afastar os consumidores do iPhone e da plataforma Android, ele se mostrou impressionado com a investida da Microsoft contra a Apple e o Google:

“Minha conclusão é a de que a Microsoft usou os anos que passou afastada do mercado de smartphones para apresentar ao usuário uma interface nova e atraente, que se distingue da abordagem das rivais Apple e Google e funciona muito bem.”

Joshua Topolsky, do Endgadget, que anteriormente publicou uma análise prévia deste celular, também gostou do novo aparelho e acredita que ele proporcionará um ambiente de verdadeira concorrência no mercado de smartphones:

“A Microsoft fez um trabalho excelente em muitos aspectos da interface do sistema, principalmente em se tratando da navegação e da facilidade de uso — mas há também defeitos a serem corrigidos.”

Matt Buchanan, do Gizmodo, foi um pouco mais específico na sua resenha e se concentrou no aparelho Focus, da Samsung, um dentre os nove dispositivos da plataforma Windows Phone 7 que serão lançados este ano. Buchanan acredita que o celular da Samsung é o “mais atraente” e o “mais fino e leve” dentre os smartphones da Microsoft:

“Seu funcionamento é ágil. Por mais que seja repleta de animações frenéticas, a interface do Windows Phone 7 nunca apresenta lentidão. O mesmo pode ser dito dos jogos que exigem mais dos recursos gráficos do smartphone, por mais que o tempo para carregá-los seja extenso, quase levando o usuário à angústia.”