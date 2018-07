Novos dados do comércio mundial mostram que a Ásia exporta atualmente dois terços dos produtos de alta tecnologia, de tecnologias de informação e comunicação (TICs), uma mudança marcante que, segundo a Organização das Nações Unidas, tem relação com a recente crise financeira mundial.

Os novos dados divulgados pela ONU nesta quarta-feira, 2, mostram que a China e Hong Kong exportam quatro vezes mais produtos tecnológicos do que os Estados Unidos, um total de US$ 113 bilhões. As economias da Ásia representaram 66,3% das exportações mundiais de produtos de TICs em 2009.

As exportações da Índia e da Malásia subiram, enquanto que as exportações da China, de Hong Kong e outras nações asiáticas caíram modestamente. Exportações dos Estados Unidos, da Europa e do Japão caíram drasticamente.

Este tipo de tecnologia — essencial para o desenvolvimento das nações — representa 12% do comércio mundial. Os Estados Unidos, a China e Hong Kong são os maiores importadores desse tipo de produto.

