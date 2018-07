Assange acredita que segurança é necessária para a soberania da América Latina. FOTO: REPRODUÇÃO/BBC Assange acredita que segurança é necessária para a soberania da América Latina. FOTO: REPRODUÇÃO/BBC

Julian Assange pediu para que a América Latina crie seus próprios buscadores e redes socias para combater a espionagem dos EUA durante evento sobre governança da internet, no Equador. O fundador do Wikileaks ainda afirmou que 98% dos dados de todo o mundo estão a alcance do governo norte-americano e que seria necessário uma maior segurança para que a América Latina “alcance sua soberania”.

Assange comenta que a Rússia e China são exemplos que desenvolvem seus próprios buscadores e redes sociais para substituir os mais comuns, e norteamericanos, como Google e Facebook. Uma das leis elogiadas foi a do governo russo, que começa a ser aplicada a partir do ano que vem, onde obriga empresas a armazenarem os dados pessoais dos cidadãos do país em servidores localizados em território nacional.

A declaração foi durante o Encontro Nacional de Governança na Internet, realizado em Quito, capital do Equador, na última quinta, 27 de novembro. O evento foi organizado pelo Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, em parceria com outras instituições que promovem o software livre.