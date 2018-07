No fim de semana passado, o criador da Wikileaks comemorou 40 anos com amigos na casa em que está em prisão domiciliar

Assange sai do Superior Tribunal de Londres. FOTO: Lefteris Pitarakis (AP)

LONDRES – Aconteceu nesta quarta-feira, 13, no Superior Tribunal de Londres, a segunda sessão da apelação contra a extradição de Julian Assange, criador da Wikileaks, à Suécia, onde ele é acusado de três delitos de agressão sexual e um de estupro. Assange foi à corte.

O tribunal estuda desde ontem o recurso apresentado por ele em março. O jornalista foi detido em dezembro no Reino Unido depois que as autoridades receberam a ordem de extradição da Suécia.

Uma vez finalizada a audiência, os juízes do Superior Tribunal decidiram adiar a decisão, a ser divulgada em data ainda não especificada.

Na terça, 12, o advogado de Assange, Ben Emmerson, argumentou que a ordem de detenção é “defeituosa”, porque não descreve de maneira “justa, precisa e adequada” os supostos delitos sexuais.

Emmerson pediu que os dois juízes – Lorde Thomas e Lorde Ousley – reconheçam que as relações sexuais foram com consentimento e que as acusações contra ele não são delitos passíveis de extradição.

Além disso, a defesa do jornalista insiste que a extradição tem motivos políticos, já que o portal revelou milhares de documentos do Departamento de Estado americano.

O Superior Tribunal estuda o recurso contra a decisão do juiz de distrito Howard Riddle de conceder a extradição à Suécia.

Mesmo se este recurso fracassar, a defesa de Assange ainda poderá apelar à Suprema Corte, máxima instância judicial britânica.

Assange, que permanece em prisão domiciliar na mansão de um amigo no leste da Inglaterra sob fortes medidas de vigilância, organizou, no último fim de semana, uma festa para seus amigos por ocasião de seu 40º aniversário.

/ EFE