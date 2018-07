Colaboradores do fundador do Wikileaks fizeram a inscrição do ativista nas eleições autralianas; site pode virar partido

FOTO:Reuters/Andrew Winning

SÃO PAULO – O fundador do Wikileaks, Julian Assange, vai concorrer ao cargo de senador pelo Estado de Vitória na Austrália. A informação é do jornal australiano The Age.

A inscrição do ativista e fundador do Wikileaks para as eleições de setembro foi feita nesta terça-feira, 12, por membros próximos do Wikileaks, incluindo o pai de Assange, John Shipton, membro ativo na fundação do partido Wikileaks

De acordo com o The Age, o partido do Wikileaks, ainda não registrado, tem entre os membros colaboradores e pessoas próximas a Assange. O partido defenderá o mesmo que o site — abertura e transparência de governos e instituições.

Mesmo vivendo exilado na Embaixada do Equador em Londres, a lei eleitoral permite que Assange participe das eleições. Cidadãos australianos tem o direito de votar ou concorrer a cargos tendo deixado o país há no máximo três anos com intenção de voltar no máximo seis anos após a partida.

Caso Assange seja eleito e não consiga retornar a Austrália, poderá ser substituído por um integrante do partido. Uma pesquisa realizada no ano passado pela empresa que cuida das pesquisas para o partido trabalhista do país indicam que Assange tem boas chances de vencer no Estado de Vitória.