Se beber, não sente no banco do motorista! FOTO: Wikimedia Commons

TÓQUIO – Pesquisadores japoneses desenvolveram uma tecnologia que pode ser colocada no assento de um carro e detectar se o motorista está bêbado, sob o efeito de alguma droga ou se se está ficando sonolento ao volante.

Este sensor também pode ser colocado em uma cama e permite avisar se o pulso de um paciente está irregular ou se este está sofrendo um infarto, detalhou neste sábado a publicação Nikkei Technology.

Esta tecnologia, codesenvolvida pela Universidade de Hiroshima, pela Universidade de Tóquio e pela empresa Delta Tooling, detecta o som e a vibração produzidos pelo sistema cardiovascular pelas costas.

O sensor consiste em um microfone integrado a um complexo entrecruzado de tecido espumoso que pode ser colocado dentro de um assento ou em um colchão sem ser incômodo para as costas.

Ele permite captar com clareza a onda do pulso aórtico (a mixagem de som e vibração que o sistema cardiovascular gera na pele) sem que barulhos externos interfiram, e por isso é capaz de alertar quando houver variações ou irregularidades próprias do consumo de álcool ou de drogas, por inércia ou por uma falha cardíaca.

Esta tecnologia poderia servir também para evitar os acidentes causados por um infarto ao volante, o que está por trás de 50% das mortes em acidente de trânsito na cidade de Tóquio, segundo dados de um estudo do governo Metropolitano da capital do Japão.

/ EFE