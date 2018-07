Segundo a Ericsson, serão 5,6 bilhões de assinaturas de smartphones até o final de 2019

ESTOCOLMO – As assinaturas de smartphones no mundo crescerão mais rápido do que se pensava, quase triplicando até 2019 e forçando as operadoras a implantar redes de alta velocidade para lidar com o crescente tráfego de dados, disse a Ericsson nesta segunda-feira, 11.

A maior fabricante de equipamento para redes de telefonia móvel do mundo disse que espera que conforme mais pessoas em mercados emergentes adquirem smartphones baratos ao invés de celulares básicos.

Isso ajudará a impulsionar um aumento de dez vezes do tráfego de dados móveis entre 2013 e 2019, a maior parte graças a vídeos, segundo a Ericsson. A empresa espera que o tráfego mensal de dados de smartphone chegue a 10 exabytes até 2019.

Em seu relatório bianual anterior sobre tendências das telecomunicações no mundo, divulgado em junho, a Ericsson havia projetado 4,5 bilhões de assinaturas de smartphones até o final de 2018. No relatório desta segunda-feira, esse número foi elevado para 5,1 bilhões.

Para atender a pressão maior sobre as redes de telecomunicações conforme o tráfego de dados cresce, as operadoras vão expandir o 4G de alta capacidade, ou LTE, para cobrir mais de 65% da população mundial até 2019, ante cerca de 10% em 2012, segundo a Ericsson.

/REUTERS