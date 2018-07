O Gmail estreou uma novidade legal nessa sexta-feira, 9: agora, as assinaturas dos e-mails podem ter imagens, palavras em negrito, links e o texto pode ter diferentes formatos e cores. Até então, a assinatura só permitia que fosse usado texto.

—-

Assinatura no e-mail é aquele texto padrão que alguma vem abaixo de toda a mensagem, geralmente com nome completo, profissão e telefones da pessoa. Se você usa Gmail e quer fazer uma assinatura com fotos, links e palavras em várias cores basta entrar em “Configurações” (no canto superior da direita).

Uma nova página irá se abrir e você logo verá o campo “Assinatura”. O processo para montar sua assinatura é o mesmo de mandar um scrap: uma caixa em branco e acima uma barra com botões de negrito, itálico, sublinhar, tamanho do texto, formato do texto, cor do texto, botões para adicionar imagens e ainda mais coisas.