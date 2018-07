A ferramenta impressiona, mas sua abrangência está ligada a quanto os usuários estão dispostos a compartilhar na rede social

SÃO PAULO – Na terça-feira passada, 15, o Facebook anunciou um novo recurso prometendo proporcionar aos usuários uma nova experiência no site: a busca social.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Ela permite que você, por meio de perguntas, navegue pela gigantesca base de dados dos usuários da rede social para achar pessoas, fotos, lugares e interesses conforme suas conexões e preferências compartilhadas no site.

Entenda como a ferramenta funciona no vídeo abaixo e leia o teste completo aqui.

—-

Leia mais:

• Testamos a busca social do Facebook

• Identidade indexada

• Busca social é um jeito útil de lidar com os dados de usuários

• Como não ser encontrado no Facebook