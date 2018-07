Google Assistente pessoal do Google, o Google Assistant (aqui usado no aplicativo de mensagens Allo) em breve vai falar português

O Google anunciou nesta quarta-feira, 22, que está trabalhando para fazer seu assistente pessoal a entender o português brasileiro. A empresa ainda não revelou, porém, a partir de quando o Google Assistant vai falar o idioma local. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de buscas do Google, Ben Gomes, durante o Google for Brasil, evento realizado pela gigante das buscas na manhã desta quarta-feira, 22, em São Paulo.

De acordo com o Google, o assistente pessoal será liberado automaticamente para os usuários de smartphones com sistema operacional nas versões Marshmallow e Nougat, antepenúltima e última versões da plataforma do Google.

Para usar o sistema, o usuário pressiona o botão home do Android ou diz "Ok Google". Em seguida, basta fazer um pedido, como fazer uma ligação, agendar um compromisso ou pesquisar sobre algum tema na web. O aplicativo funciona de forma similar a assistentes como Siri (Apple) e Cortana (Microsoft) – que já entendem o português.

O Google anunciou a chegada do Assistant ao Android em fevereiro, durante o Mobile World Congress, maior congresso de celulares do mundo, realizado em Barcelona, na Espanha. O português brasileiro será o terceiro idioma a ser adicionado na plataforma.

Teste. O Google Assistant já funcionava, em caráter de testes, no Brasil por meio do aplicativo de mensagens instantâneas Google Allo. Nele, é possível conversar com o robô virtual do Google e pedir para ele automatizar tarefas simples, como enviar a previsão do tempo por mensagem todos os dias em determinado horário. É possível também adicioná-lo a conversas com outros usuários.