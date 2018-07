Você ouviu falar do joalheiro que abriu uma loja, mas não aceitava dinheiro, cheque ou cartão de crédito em pagamento?

E do chefe de cozinha que abriu um restaurante num lugar sem graça sem janelas e nenhuma placa, e não chamou ninguém para fazer propaganda dele?

E há também a história de uma loja de hardware que se recusava a vender ferramentas, suprimentos ou qualquer outro hardware.

Sei que você está me achando um insano. Mas é essa mesma mentalidade, do “determinado a não vender” que está dominando o setor cinematográfico.

Não estou me queixando do prazo de 24 horas para assistir os filmes. (Quer dizer, eu me queixo disso o tempo todo. Mas desta vez minha bronca é diferente).

O que eu não entendo é a quantidade de filmes que você não consegue ver por streaming ou baixar no seu computador. Pedi aos meus seguidores no Twitter para me mandarem nomes de filmes que não conseguiram absolutamente encontrar online.

As respostas que obtive: a trilogia de Star Wars. Os três primeiros Indiana Jones. História do Mundo, Parte 1; Let it Ride (A grande barbada), A Thousand Clows ( Mil palhaços). The Ref (O Árbitro). Come Back to the Five Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (O Mito Sobrevive). The Cannonball Run (Quem não corre, voa). London After Midnight. O Diário de Bridget Jones. Aguirre, the Wrath of God (Aguirre, a Cólera dos Deuses). Saving Private Ryan (O resgate do soldado Ryan).

E outros grandes filmes, embora menos conhecidos, como Until the End of the World (Até o fim do Mundo). Primer. The Day the Clown Cried (O dia em que o palhaço chorou) de Jerry Lewis. Hearts of Darkness. Meet the Feebles (Feebles, os Terríveis). Westward The Women (Caravana de Mulheres), estrelando Robert Tatlor. The Man who Fell to Earth (O homem que veio do Espaço). The Fall of the House of Usher (A Queda da Casa de Usher), de Vincent Price. Twice upon a Times. Dreamchild (Pesadelo em Elm Street).

Eles querem ganhar dinheiro ou não?

Mas na verdade, tenho uma segunda reclamação a fazer hoje. Você sabe como é difícil saber se um filme está disponível? Cada vez que quero mostrar para meus filhos algum filme que considero essencial para sua educação cultural, tenho que navegar de uma fonte para outra: Netflix, Amazon, Apple TV iTunes, Vudu. Fico procurando e procurando. Por que não há um site central reunindo os catálogos de todas essas fontes online?

O Clicker.com é algo do tipo, mas suas fontes são incompletas. Você pode encontrar um filme e examinar uma listas de locais em que ele está disponível. Mas ele indicou que O Código Da Vinci estava disponível no Crackle, Amazon e iTunes. O Vudu não foi incluído, mas ele também oferece o filme.

Não sei porque tantos filmes não estão disponíveis e não são encontrados. Direitos legais? Brigas de estúdio? Executivos ignorantes?

O que sei é que o conceito de filmes online é excelente. Pode ser um caso em que todos ganham, o público e os estúdios de cinema. Mas até a indústria cinematográfica melhorar sua presença e tornar realmente possível e fácil encontrar e pagar pelos filmes que queremos assistir, ela não está numa posição melhor do que a loja que ninguém sabe que existe.

* Texto publicado originalmente em 27/05/2011.