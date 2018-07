Astronauta alemão Alexander Gerst usa redes sociais com frequência enquanto está no espaço. FOTO: Arquivo Pessoal / Facebook Astronauta alemão Alexander Gerst usa redes sociais com frequência enquanto está no espaço. FOTO: Arquivo Pessoal / Facebook

SÃO PAULO – O Facebook vai colocar um astronauta para conversar com usuários da rede social ao vivo, diretamente do espaço.

A empresa realiza na sexta-feira, 22, uma sessão Face to Face com o astronauta alemão Alexander Gerst, que irá responder a dúvidas de fãs por meio de sua página no Facebook, em uma conversa por vídeo direto da Estação Espacial Internacional às 5h55 no horário de Brasília.

Gerst ganhou popularidade ao postar uma foto que mostra bombardeios na Faixa de Gaza do espaço. FOTO: Arquivo Pessoal/Twitter

Após o fim da transmissão por vídeo, Alexander Gerst responderá perguntas por escrito, no campo de comentários do vídeo, por mais meia hora.

O astronauta ganhou popularidade por postar várias fotos no Twitter enquanto está no espaço. Recentemente ele divulgou em sua conta uma imagem que ficou famosa por mostrar as explosões na Faixa de Gaza vistas do espaço.

A ferramenta Face to Face foi lançada no Brasil em novembro do ano passado e tem o objetivo de aumentar a interação entre fãs e celebridades em sua página, de forma similar ao Google Hangouts. O recurso já foi usado por diversos artistas brasileiros e pela presidente Dilma Rousseff.

Toda a interação é realizada na linha do tempo da página do artista convidado para a seção. A ferramenta é um dos recursos disponíveis no app Mentions, lançado recentemente para mostrar a artistas o que está sendo dito sobre eles na rede social e facilitar a interação com fãs.