SÃO FRANCISCO – O MelbourneIT, provedor australiano de serviços de internet que vende e administra endereços na web como o Twitter.com, disse na terça-feira, 27, que as credenciais de um revendedor haviam sido utilizadas indevidamente para alterar configurações de domínio e invadir sites, incluindo o NYTimes.com.

Representantes do The New York Times identificaram o MelbourneIT como o responsável pelo registro do domínio e a principal vítima de ataques de hackers feitos por apoiadores do governo sírio, alertando funcionários a não enviar e-mails sensíveis usando suas contas corporativas.

O porta-voz da MelbourneIT Tony Smith disse que a empresa restaurou as configurações de domínio, mudou a senha da conta que havia sido comprometida e bloqueou os registros para evitar novas alterações.

/ REUTERS