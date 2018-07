Polícia britânica culpa redes social e BlackBerry Messenger de propagarem a onda de violência pela capital

LONDRES – Mensagens de celular e redes sociais como o Twitter foram as principais ferramentas usadas para coordenar centenas de jovens que protagonizam atos de vandalismo em diversos bairros de Londres desde o fim de semana.

A Polícia britânica culpou nessa segunda-feira, 8, o Twitter de facilitar a propagação da violência em Londres mediante mensagens de 140 caracteres que incitavam os jovens a unir-se aos distúrbios, enquanto vários jornais apontavam os celulares BlackBerry como principal ferramenta de coordenação entre os arruaceiros.

Edifício incendiado durante o fim de semana em Tottenham, ao norte de Londres. FOTO: Kerim Okten/EFE

A atenção se centrou no programa BlackBerry Messenger (BBM), muito popular entre os jovens do Reino Unido, que permite enviar mensagens gratuitas e facilita a rápida difusão da informação, com um funcionamento similar ao das redes sociais.

Ao contrário do Twitter e Facebook, as mensagens enviadas através do aplicativo são codificadas, por isso que só são compreendidas pelo seu receptor e dificulta o trabalho de rastreamento da Polícia.

Consciente dessa situação, a companhia Research in Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, publicou nessa segunda-feira uma mensagem através da sua conta do Twitter no Reino Unido no qual assegura que está em contato com as autoridades para dar a “assistência” necessária.

Graças às ferramentas tecnológicas que facilitam a comunicação entre grandes grupos de pessoas, centenas de jovens se organizaram para estender o clima de violência que começou na noite de sábado no bairro de Totthenham (norte de Londres) a outros como Hackney, Lewisham e Peckam.

Os saques cometidos por encapuzados e os veículos e edifícios incendiados se multiplicaram nos últimos três dias em bairros tradicionalmente conflituosos.

Testemunhos divulgados pelos jornais apontam que os cortes sociais dos últimos meses no Reino Unido e a redução das ajudas aos jovens em bairros humildes podem ter incentivado o vandalismo e os comportamentos anti-sociais.

/ EFE

