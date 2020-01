Atari/ Divulgação O projeto do Atari Hotel, que irá construir a sua primeira unidade em Phoenix, no Arizona.

A Atari, empresa de games que se tornou mundialmente famosa em 1977 após lançar o console Atari 2600, anunciou na segunda-feira, 27, que irá construir uma rede com oito hotéis temáticos pelos Estados Unidos. A ideia é oferecer uma experiência imersiva e interativa para pessoas de todas as idades.

O projeto surgiu como uma parceria entre a Atari e o GSD Group - uma agência de estratégia criada por Shelly Murphy e Napoleon Smith III, produtor cinematográfico de As Tartarugas Ninjas (2014) e As Tartarugas Ninjas: Fora das Sombras (2016).

A construção da primeira unidade deve se iniciar ainda neste ano em Phoenix, no Arizona, no começo do outono americano (entre o final de setembro e a metade de outubro). O prazo máximo para finalização é de dois anos.

Até lá, a True North Studio, corretora de Phoenix, segue trabalhando com o GSD Group e a Woz Innovation Foundation, criada pelo cofundador da Apple, Steve Wozniak, no desenvolvimento do projeto.

Vale lembrar que além de Phoenix, outras sete cidades norte-americanas também vão ganhar unidades do Atari Hotel. São elas:

Las Vegas (Nevada)

Denver (Colorado)

Chicago (Illinois)

Austin (Texas)

Seattle (Washington)

São Francisco (Califórnia)

San José (Califórnia)

Ainda não há informações sobre o possível lançamento de unidades do Atari Hotel em outros países.

Conceito

Com uma visão ambiciosa do negócio, a ideia é “construir mais do que simplesmente um lugar para ficar”, disse Fred Chesnais, presidente executivo da Atari, em comunicado à imprensa.

Atari/ Divulgação Hotel terá atrações para todos os gostos - e bolsos.

Valendo-se “do que há de mais avançado em realidade virtual e realidade aumentada”, a Atari quer oferecer uma experiência imersiva e interativa para pessoas de “todas as idades, países, culturas e raízes étnicas”, disse o executivo.

Já à CNN, Shelly Murphy disse que alguns dos quartos terão um estilo retrô e serão inspirados em jogos lendários da companhia, como o Ready Player One, lançado em 1979 para o console Atari 2600.

Ela também descreveu que alguns espaços serão equipados com dez consoles, para que os pais possam organizar festas para as crianças. O hotel ainda terá espaços dedicados exclusivamente aos amantes das experiências de realidade aumentada, estúdios para o streaming de jogos e locais para a realização de competições de e-sport.

Quanto ao custo, Shelly não deu muitos detalhes. Ela disse à CNN apenas que os hotéis terão “preços acessíveis”, mas que irão oferecer opções premium para aqueles que quiserem fazer uma festa de pijama com videogames, por exemplo.

Já em sua conta no Twitter, a Atari descreveu o local como um "destino para as férias". Veja:

Oportunidade de lucro?

Segundo dados divulgados pela própria Atari, cerca de 2,5 bilhões de jogadores ao redor de todo o mundo gastaram mais de US$ 152,1 bilhões em jogos no ano de 2019, em um aumento de 9,6% na comparação com 2018. A empresa ainda destaca que os jogos de realidade aumentada estavam entre os mais buscados pelos gamers.

Daniel Teixeira/ Estadão O Atari 2600, videogame que reformulou toda a indústria de games da época.

No entanto, mais do que satisfazer a 'nova necessidade' dos jogadores, a ideia é que a empreitada ofereça uma boa oportunidade de lucro para a empresa, que precisou decretar falência em janeiro de 2013 após uma série de prejuízos e tenta até hoje reequilibrar suas finanças.

E o Atari Hotel pode ser um bom negócio. Apenas no contrato que a empresa firmou com o GSD Group, ficou decidido que 5% de toda a receita gerada com a rede de hoteis será repassada a Atari, que ainda vai receber um adiantamento de contrato no valor de US$ 600 mil dólares, pela concessão da marca. O valor total do acordo não foi revelado.

Porém, ela terá alguns concorrentes de peso em seu caminho. A Nintendo também está investindo na construção do Super Nintendo World, que apesar de ser um parque temático, também tem como proposta oferecer um espaço interativo e que ofereça experiências de realidade aumentada aos visitantes.

Em todo caso, vale lembrar que a Atari ficou mundialmente famosa em setembro de 1977, após lançar o popular Atari 2600, um dos videogames domésticos mais populares - e também acessíveis - do final da década de 1970. O console veio acompanhado dos viciantes BreakOut, Enduro e Pac-Man, e ajudou a redefinir a indústria de games daquela época.