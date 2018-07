Fim de semana chegando e ‘Paranormal Activity‘(ainda não conhece? Leia aqui e aqui) continua em primeiro lugar no Trending Topics do Twitter, quer dizer, é o assunto mais comentado no site há impressionantes duas semanas. Nos últimos dias, no entanto, as opiniões negativas começaram a crescer.

O longa, que no Brasil vai se chamar ‘Atividade Paranormal’, é uma modestíssima produção de horror, em que os próprios atores operam a câmera, assim como em ‘Bruxa de Blair’, de 1999, e foi filmada durante uma semana, em 2007, ao custo de apenas US$ 11 mil. Fazendo um uso criativo e pioneiro da web, o filme se tornou um impressionante fenômeno pop.

Atualmente, é o filme mais assistido nos Estados Unidos. E já faturou pouco mais de US$ 40 milhões nas bilheterias. Mas será que o filme vai pegar por aqui? O site oficial do filme no País está no ar desde a semana passada, mas parece que a coisa ainda não decolou. De qualquer forma, a data de estreia já está confirmada 4 de dezembro, com as pré-estreias começando em 13 de novembro. E você, ficou curioso? Confira o trailer e nos diga o que achou.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/F_UxLEqd074" width="425" height="344" wmode="transparent" /]

