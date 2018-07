??? Comitê Olímpico Internacional libera uso do Twitter e blogs na Olimpíada de Londres, mas proíbe uso comercial

SYDNEY – Os atletas que estarão nas Olimpíadas de Londres do ano que vem poderão postar comentários em blogs ou no Twitter, desde que isso não seja feito para fins comerciais, disse o Comitê Olímpico Internacional (COI). Mas qualquer um que for descoberto publicando conteúdos restritos poderá ser expulso dos Jogos, alertou a entidade.

Segundo o Comitê Olímpico Australiano, que divulgou as regras do COI nesta segunda-feira, 27, a entidade “incentiva ativamente e apoia os atletas… a participarem de ‘mídias sociais’ e publicar, postar em blogs ou twitar suas experiências.”

Blogueiros e twiteiros devem, no entanto, se restringir a “formatos em primeira pessoa, no estilo de diários”, não devem relatar sobre eventos de forma jornalística e devem garantir que seus comentários não contenham “imagens ou palavras vulgares ou obscenas”.

Centenas de atletas mantiveram blogs durante as últimas Olimpíadas de Pequim em 2008, quando o Twitter ainda era um fenômeno relativamente novo, mas a publicação de vídeos foi proibida e fotos foram restritas para impedir infrações de direitos autorais.

Fotos tiradas nos locais das competições, amplamente proibidas em Pequim, agora podem ser publicadas nos sites de mídias sociais, mas não devem ser vendidas ou distribuídas “de outras formas”.

A transmissão de vídeos e áudio gravados dentro das áreas de competição continua sendo proibida, mas os atletas podem publicar vídeos gravados fora das áreas de competição.

O COI arrecada grande parte de seus lucros na venda de direitos de mídia online e na televisão, e portanto, impõe uma forte proteção sobre sua propriedade intelectual nesse aspecto.

