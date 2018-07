O tamanho dos aparelhos equipados com Atom impressiona cada vez mais.

Veja o pequeno aparelho branco da foto. Ele parece uma agenda eletrônica, roda Windows XP, conta com tela sensível ao toque e roda vídeos em excelente resolução em sua telinha.

O aparelho faz parte de uma nova categoria de aparelhos que a Intel tenta emplacar há algum tempo: o MID, ou dispositívo móvel de internet.

O bichinho faz praticamente tudo o que um netbook consegue, mas pesa quase o mesmo que apenas a bateria dos irmãos maiores.

O tamanho é tão minúsculo que ele praticamente some na frente do Vaio P, o menor netbook que já testamos no Link. Para efeito de comparação, o MID foi colocado em cima de um netbook Mobo White, que já é pequeno em comparação a notebooks convencionais.

O Atom, um processador minúsculo que consome pouca energia, foi o chip que impulsionou o fenômeno dos netbooks. Foi graças a ele que computadores de baixo custo e alta portabilidade ganharam espaço mundialmente.