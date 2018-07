‘O Mundo de Beakman’ marcou época nos anos 1990, quando foi exibido no Brasil pela TV Cultura. FOTO: Reprodução ‘O Mundo de Beakman’ marcou época nos anos 1990, quando foi exibido no Brasil pela TV Cultura. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Ainda falta bastante tempo para o ano acabar, mas a Campus Party Brasil, maior feira de tecnologia e cultura digital do País, já anunciou novidades para sua edição de 2015 em São Paulo. A principal delas é a presença do ator Paul Zaloom, o cientista maluco Beakman da série ‘O Mundo de Beakman’, exibida pela TV Cultura na década de 1990, como um dos ‘magistrais’ (nome que a feira dá aos seus palestrantes principais).

A CPBR8 será mais uma vez na capital paulista, e deve ocorrer entre o final de janeiro e a primeira semana de fevereiro, esperando receber 8 mil campuseiros durante uma semana de feira. O site oficial da feira será lançado no próximo dia 24, quarta-feira, e os preços dos ingressos já estão disponíveis.

O passaporte para toda a feira custa entre R$ 170 e R$ 300, dependendo dos kits adquiridos pelo campuseiro para a feira. Além disso, o preço do camping é de R$ 50 por pessoa. Durante a primeira semana de vendas, a compra de ingresso é exclusiva para campuseiros veteranos e com pagamento via PayPal. Depois, os valores aumentam para entre R$ 200 e R$ 300, com possibilidade de pagamento via boleto.

Que bom estar novamente bombando com a Campus do Brasil os seus Campuseiros são foda! Amo vcs pic.twitter.com/7GIHvq6XIr — Paco Ragageles (@pacoragageles) September 18, 2014

Diretor da feira, Paco Ragageles se mostrou empolgado com a próxima feira em sua conta no Twitter.

Cientista maluco

O ator Paul Zaloom é conhecido por interpretar na TV o cientista maluco Beakman, que ao lado do rato Lester e de sua ajudante, mostrava para as crianças e adolescentes dos anos 90 truques e fundamentos de ci~encia no programa “O Mundo de Beakman”. Lembre como era o seriado, com a dublagem original da época.