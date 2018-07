Por Susan Saulny e Matt Richtelo, do New York Times

Muitos praticantes de corrida ouvem música com fones de ouvido para se distrair durante o exercício. Preocupados com o excesso de distração, legisladores norte-americanos estão propondo uma nova geração de leis para regular o uso de aparelhos como iPods e celulares. Se até aqui a mira estava voltada para motoristas, agora eles estão de olho nos pedestres, nos corredores e nos ciclistas.

Em Nova York, tramita uma lei que proíbe pedestres de atravessar a rua usando celulares, iPods ou outros eletrônicos. Em Oregon, ciclistas podem passar a ter o uso de celulares, toca-MP3 ou “qualquer aparelho de comunicação portátil” vetado. Na Califórnia, o senador Joe Simitian, que liderou uma bem-sucedida luta para proibir motoristas de usar o celular enquanto dirigiem, agora, quer multar ciclistas que mandem SMS enquanto pedalam.

Exercitando-se no Central Park, Marie Wickham, 56 anos, entende o esforço: “Eles (os corredores com fones de ouvido) ficam ziguezagueando e não sabem o que está acontece ao seu redor. Pode ser perigoso.” Mas ela acrescenta dizendo que é contra a proibição a esses aparelhos. “Isso é uma violação dos direitos individuais. Precisamos assumir a responsabilidade pela nossa própria estupidez.”

Em alta. No primeiro semestre de 2010, as mortes de pedestres nos EUA aumentaram um pouco pela primeira vez em quatro anos, segundo relatório divulgado pela Governors Highway Safety Association, organização baseada em Washington que representa as agências estaduais de segurança nas estradas.

“A distração dos pedestres é uma das razões que nos leva a crer que a tendência está com uma orientação negativa”, disse Jonathan Adkins, porta-voz da associação de segurança.

O projeto de lei de Nova York foi proposto pelo senador Carl Kruger, alarmado com a distração das pessoas nas ruas da cidade. Desde setembro, Kruger escreveu em seu projeto, três pedestres foram mortos e um gravemente ferido enquanto atravessavam ruas com os fones de ouvido tocando música. “Somos ensinados desde criança a olhar para os dois lados, esperar e então atravessar”, disse ele, “A pessoa não consegue fazer nada disso se estiver envolvida em algum tipo de atividade conectada.”

Dois ouvidos. Hal Pashler, professor de ciências cognitivas na Universidade da Califórnia em San Diego, explica que ouvir sons por dois fones cria um tipo particularmente poderoso de “mascaramento auditivo” que abafa sons externos.

O som inunda o cérebro mesmo quando a pessoa tenta ouvir alguma outra coisa – por exemplo, o ruído do tráfego. “Esse mascaramento é mais avassalador do que a distração gerada pelo ato de fazer muitas coisas ao mesmo tempo”, diz Pashler.

Na proposta de lei de Kruger, infratores estariam sujeitos a intimações civis e a multa de US$ 100. “Isso não é uma interferência do governo. É mais como dizer: ‘Você está fazendo uma coisa que pode ser prejudicial’.”

Retirada. Em Arkansas, uma avalanche de críticas levou um legislador a retirar uma proposta que proibiria pedestres de usar fones de ouvidos em ambas as orelhas.

Na Califórnia, Simitian propõe multa de US$ 20 para ciclistas que enviam mensagens de texto e o aumento da multa para quem dirige um carro para US$ 50 (hoje é US$ 20). A diferença nos valores, segundo ele, reflete o tamanho do risco que cada um cria. Ele critica a criação de leis para pedestres por temer que elas diminuam a seriedade das campanhas e leis para reduzir as distrações no trânsito.

“Será que há um problema com pedestres distraídos? Eu seria o primeiro a reconhecê-lo”, diz e completa: “Mas é preciso distinguir entre duas toneladas de aço e vidro vindo pra cima de você e um pedestre que pode se colocar em risco, mas não representa quase nenhum risco para o público em geral.”

Videocassetada. Neste vídeo que rodou a internet, transeunte não vê a fonte enquanto manda SMS e cai na água.

/TRADUÇÃO DE CELSO M. PACIORNIK

