Os usuários do Windows 7 começaram a receber esta semana a primeira atualização antipirataria da Microsoft para o novo sistema operacional.

A atualização, com o código KB971033, identifica e bloqueia possíveis cracks na versão instalada do sistema. Os cracks enganam o ferramenta de ativação do Windows fazendo com que o sistema identifique o número de série como sendo de uma cópia original do Windows 7, embora seja pirata.

Porém, mesmo se o usuário tiver optado por fazer o download e instalar atualizações automaticamente, a nova ferramenta antipirataria só é instalada voluntariamente nas opções do Windows Update.

Ao identificar uma cópia pirata, a atualização fará com que sejam mostradas mensagens constantes sugerindo a compra do Windows original e alertando sobre a cópia pirata instalada no computador. O usuário também é impedido de fazer novas atualizações de segurança do sistema.