SÃO PAULO – A próxima atualização do Windows 8 será chamada de Windows 8.1 e estará disponível mais tarde neste ano gratuitamente a atuais usuários do sistema operacional, afirmou nesta terça-feira, 14, Tami Reller, executiva da Microsoft.

A maior companhia de software do mundo tem promovido a atualização, anteriormente chamada de “Blue”, como uma série de melhorias ao Windows 8. O sistema foi lançado em outubro passado, mas não tem sido tão popular quanto o esperado pela Microsoft.

A atualização do Windows 8 poderá ser feita na Windows Store, loja de aplicativos da Microsoft que, de acordo com a empresa, possui mais de 70 mil apps disponíveis.

A Microsoft não informou quais serão os novos recursos ou quando a versão atualizada estará disponível, mas adiantou que irá disponibilizar uma versão beta pública para usuários do Windows 8 e Windows RT em 26 de junho, em São Francisco, durante a conferência para desenvolvedores Build.

Falha. Na semana passada, em entrevista ao jornal inglês, Reller afirmou que os “elementos-chave” do sistema operacional sofreriam alterações quando a Microsoft lançasse uma atualização do sistema operacional, ainda neste ano.

A empresa também admitiu falha em preparar usuários e vendedores para se reeducarem na nova experiência tablet/PC, além de apontar erros de marketing em pontuar diferenciais e pontos positivos do novo sistema operacional em comparação ao Windows 7.

Para especialistas, a substituição do familiar desktop e das barras de tarefas por uma série de “tijolos” personalizados em tela touchscreen foi uma cartada corajosa, mas que confundiu a muitos usuários de PC — que preferiam uma abordagem mais tradicional.

O Windows 8 foi lançado em outubro do ano passado e foi visto como a grande aposta da Microsoft para concorrer com o sucesso da experiência móvel proporcionada pelo iPad, tablet da Apple.

/Com REUTERS

