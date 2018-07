??? Site ganha adeptos na faixa dos 50 anos e fica atrás somente do Google

Site atraiu 26,8 milhões de usuários em maio.

LONDRES – O Facebook superou os sites da Microsoft na Grã-Bretanha pela primeira vez no mês passado, se tornando o segundo site mais popular do Reino Unido atrás do Google, enquanto pessoas com mais de 50 anos de idade migram para redes sociais, segundo o grupo de pesquisa online UKOM/Nielsen.

O Facebook atraiu um recorde de 26,8 milhões de usuários na Grã-Bretanha em maio, aumento e 7% em um ano, ultrapassando os 26,2 milhões de usuários combinados dos sites MSN, WindowsLive e Bing, da Microsoft, informou a UKOM nesta segunda-feira, 27. O Google, por sua vez, somou 33,9 milhões de usuários.

Já a audiência do Twitter aumentou em um terço, para 6,1 milhões de usuários.

“O crescimento de audiência nestas redes sociais está atualmente sendo puxado pelo grupo com mais de 50 anos de idade. Há alguns anos, este grupo se sentiria deslocado nestes sites”, disse o gerente geral da UKOM, James Smythe.

Segundo ele, as pessoas com mais de 50 anos responderam pela maioria dos novos adultos usuários do Facebook nos últimos dois anos do que aqueles com menos de 50 anos.

