Brian Selter

The New York Times

Cena de Orange Is The New Black FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Netflix, ao contrário de muitos serviços concorrentes não divulga índices de audiências de modo que nada sabemos quanto à popularidade do programa Orange is the New Black depois de a série ser lançada. Mas presumimos que ela já é muito popular dentro do Netflix.

A empresa anunciou ter encomendado uma segunda temporada, duas semanas antes de os assinantes assistirem à primeira. O que é uma raridade na TV. “É raro”, disse Cindy Holland, vice-presidente do Netflix para a área de séries originais, “mas a decisão foi motivada por razões práticas”.

Segundo ela, o desejo era reduzir o intervalo de tempo entre a primeira temporada e a seguinte. Quanto à segunda “esperamos lançá-la no fim da primavera e início do verão e não mais tarde”, disse.

A série de uma hora que será lançada em 11 de julho tem elementos cômicos e dramáticos: a responsável é Jenji Kohan, que criou Weeds para o Showtime; e é estrelada por Taylor Shilling no papel de uma detenta numa prisão feminina, e Jason Biggs como seu noivo à espera de sua libertação.

Orange foi elogiada pelos que viram os primeiros episódios. A crítica da New Yorker, Emily Nussbaum, qualificou a série de uma combinação brilhante de Oz e The L World. Mas não teve o reconhecimento igual ao de outras ofertas originais da Netflix, como House of Cards, thriller político lançado em fevereiro, ou Arrested Development, readaptação da comédia da Fox lançada online há um mês.

Decidir prolongar a série tão cedo pode fomentar o interesse nos episódios da primeira temporada. “Para o setor, a decisão de retomar uma nova temporada da série tão cedo é um voto de confiança nos criadores dela”, disse Diane Gordon, editora de TV do Studio System News, website do setor. “E no caso dos fãs, isso os incentiva a assistir a uma série que sabem que não vai desaparecer depois de dois ou três episódios, como costuma ocorrer.”

Fidelidade. Conquistar a fidelidade dos fãs é crucial para um serviço como Netflix, que depende da taxa mensal paga pelos seus assinantes. Orange continua o trabalho da empresa para competir com fontes tradicionais de entretenimento e, ao mesmo tempo, definir uma nova televisão.

Executivos da área lembram de algumas poucas ocasiões em que episódios adicionais foram encomendados antes mesmo de uma série ser lançada. O canal a cabo Starz fez isso com Boss, drama estrelado por Kelsey Grammer, mas depois de duas temporadas a série perdeu impulso. O canal teve mais sucesso quando decidiu prolongar por mais um mês a série Spartacus antes mesmo de os espectadores assistirem ao primeiro episódio em 2010.

“Mesmo as melhores séries levam mais de um mês para se desenvolverem plenamente”, disse Chris Albrecht, do canal Starz. “Ao mesmo tempo que nosso foco sempre seja o público, não somos escravos dos índices de audiência. Isso dá às equipes de criação em que confiamos o tempo necessário para criar a trama e os personagens”.

A HBO, líder da categoria, tem tendência a renovar suas séries em questão de semanas e às vezes dias do lançamento. Nesse caso, os executivos da rede já viram muitos dos episódios futuros, e assim já sabem bem o que esperar.

Como o Netflix lança todos os episódios de uma temporada ao mesmo tempo, os executivos viram todos os 13 episódios de Orange is the New Black. “Ainda não temos o feedback dos assinantes, mas sabemos artisticamente tudo o que envolve a temporada”, disse Holland.

Jenji Kohan aludiu a isso quando, no lançamento da série em Nova York, afirmou: “Sinto como se estivesse no fim de uma gravidez e não vejo a hora de o bebê nascer”.

/TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO