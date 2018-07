Após acordo com a FTC para melhoria da privacidade na rede social, Facebook diz que auditoria considerou práticas adotadas suficientes

SÃO PAULO – O Facebook divulgou que uma série de auditorias feitas ao longo dos últimos seis meses consideraram as práticas de privacidade adotadas pela rede social no período suficientes. A análise foi feita como parte de um acordo firmado com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) em 2012, que determina que a empresa passe por auditorias nos próximos 20 anos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

No segundo semestre do ano passado, após uma investigação iniciada em 2011 sobre as práticas da rede social em relação às políticas de privacidade, a FTC fechou um acordo com o Facebook determinando que a empresa deveria dar um aviso claro e proeminente e receber o consentimento dos seus usuários sobre o compartilhamento de informações e configurações de privacidade.

Pelo acordo, o Facebook também deveria evitar que qualquer pessoa acessasse o material de um usuário mais de 30 dias após ele ter excluído sua conta.

Na época, o CEO da empresa, Mark Zuckerberg, chegou a assumir que o Facebook “cometeu um monte de erros” em relação ao assunto.

Uma cópia do relatório das auditorias foi enviado a FTC na segunda-feira, 22, e encaminhado a agência de notícias Associated Press (AP) na quarta-feira, 24. “Essa avaliação tem nos ajudado a identificar áreas para trabalhar e desenvolver como empresa e melhorar as proteções para privacidade que nós já temos”, disse o diretor responsável pelo departamento de política e privacidade da rede social, Erin Egan, a AP por e-mail. ”Nós vamos continuar trabalhando para encontrar as melhorias necessárias para nossos usuários e para colocar a privacidade e segurança no centro de tudo que nós fazemos.”

O Facebook não divulgou detalhes sobre a auditoria realizada e solicitou que a FTC mantenha os relatórios em sigilo, pois estes poderiam revelar informações do programa de privacidade da rede social. O nome da empresa de auditoria também não foi revelado, mas a será divulgado após a FTC avaliar a auditoria.

/Com informações da AP

—-

Leia mais:

• Sai acordo de privacidade do Facebook

• ‘Facebook cometeu um monte de erros’