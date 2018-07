Austrália vai obrigar provedores a filtrarem a internet

O governo australiano anunciou a intenção de introduzir leis que vão obrigar os provedores do país a filtrar sites com material ilegal ou conteúdo impróprio. O foco inicial do projeto é erradicar a pornografia infantil na internet do país, mas a nova legislação deixa brecha para que o governo tenha ingerência sobre o que poderá ou não ser visto pelos usuários.

15/12/2009 | 16h45