Um australiano de 17 anos, da cidade de Melbourne, assumiu nesta quarta-feira, 22, a autoria do ataque pirata no Twitter ocorrido na terça-feira, que afetou milhões de usuários, inclusive o gabinete do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Pearce Delphin, que pensa em cursar Direito no ano que vem, informou ao diário Sydney Morning Herald que ficou surpreso que “tantos famosos tenham sido infectados”.

O adolescente, cadastrado no Twitter como @zzap, explicou que quis testar um código de abrir janela “pop-up” assim que o mouse é passado sobre a mensagem. A partir daí, alguém teria modificado o código e criado um vírus que se reproduz por si próprio para dirigir os usuários a sites pornográficos.

Delphin, embora tenha pedido perdão às milhões de pessoas afetadas, disse não se considerar culpado por todos os problemas, porque, na sua opinião, o Twitter tem seu próprio sistema de segurança.

“Quando alguém imagina um lugar como a Casa Branca, não pensa em uma pessoa ali sentada, atualizando o Twitter e se relacionando. Na internet, todos têm que ser precavidos. Essa é uma das poucas coisas que afetam todos da mesma forma”, indicou Delphin.

O estudante disse que sua culpa se limita a ter descoberto a vulnerabilidade do sistema, já que não foi ele quem criou o vírus.

Delphin diz ter certeza que o Twitter cancelará sua conta, criada em 2006.

