O segredo de Samberg é criar músicas engraçadinhas com videoclipes idem. Esse gênero de piada sempre fez sucesso na atração (vide Adam Sandler e Jimmy Fallon), mas Samberg tem o trunfo de convidar músicos de primeira grandeza para pagarem um mico ao seu lado.

O primeiro foi Justin Timberlake, com My Dick in a Box. Detalhe: a música ganhou um Emmy.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/IrCi2Se9PR8" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

A música fez tanto sucesso que Samberg criou a banda The Lonely Island ao lado de outros dois membros do SNL. O primeiro videoclipes deles foi Jizz in My Pants, sobre ejaculação precoce.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/VLnWf1sQkjY" width="425" height="350" wmode="transparent" /]

No final de semana, The Lonely Island soltou Boombox, com participação de Julian Casablancas, vocalista do The Strokes. Precisa dizer que o clipe já está entre os mais vistos ao redor do mundo?