ISTAMBUL – O acesso ao Twitter na Turquia foi desbloqueado nesta quinta-feira, 3, por volta das 12h (de Brasília) pouco depois que o Diário Oficial do Estado publicou a sentença que declarou o fechamento ilegal, ditada na quarta-feira pelo Tribunal Constitucional.

A direção de Telecomunicações da Turquia retirou hoje de seu site a advertência de bloqueio, vigente desde 20 de março, quando o governo ordenou o fechamento da rede, onde vazaram acusações de corrupção que afetam o Executivo.

O presidente turco, Abdullah Gül, já havia pedido ontem à noite que a decisão judicial seja executada o mais rápido possível e também solicitou que seja suspenso o bloqueio à portal de vídeos YouTube, informa o jornal Radikal.

Gül se manifestou o tempo todo contra o bloqueio, inclusive em mensagens enviadas através de sua conta no Twitter, que continuou visível através da navegação anônima.

Em uma nota enviada à imprensa no sábado passado, o escritório do primeiro-ministro justificou o fechamento do YouTube e de outras redes sociais com o argumento que serviam para divulgar informação obtida mediante a espionagem a altos cargos turcos.

/EFE