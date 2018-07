Foxconn recebeu sinal verde do MCTI para começar fabricação em sua unidade de Jundiaí, São Paulo

SÃO PAULO – A Foxconn recebeu autorização do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para começar a fabricação do iPhone 5 na sua unidade de Jundiaí, em São Paulo. As informações são do site Veja.com.

Procurada pelo Link, a assessoria da Foxconn disse que a informação “só pode ser confirmada com a própria Apple, não temos autorização pra falar”.

A chegada do novo smartphone às lojas do País não está condicionada a sua fabricação em solo nacional. Os primeiros aparelhos a serem vendidos por aqui costumam vir das fábricas chinesas da Foxconn.

O iPhone 5 encontra-se homologado pela Anatel desde 8 de outubro. A Apple brasileira ainda não divulgou a data de lançamento do produto no País.

Uma vez que comece a ser produzido aqui, o iPhone 5 poderá custar mais barato. Para isso, precisa entrar em vigor a desoneração de smartphones produzidos no Brasil sob a chamada Lei do Bem. A medida foi sancionada pelo governo federal em 18 de setembro e aguarda decreto presidencial para ser regulamentada. Com ela, os preços podem cair em até 25%.