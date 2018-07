Avatar é baixado 1 milhão de vezes e bate recorde

Com mais de 1 bilhão de dólares faturados nas bilheterias de todo o mundo, Avatar caminha firme para ser o segundo filme mais visto da história do cinema – ficará atrás apenas de Titanic, também dirigido por James Cameron. Mas em outra área, a ficção em 3D, o longa já é recordista absoluto: Avatar é o filme mais baixado de todos os tempos. Já foram quase 1 milhão de downloads, segundo reportagem do jornal britânico The Times, que apurou os números pelo site Torrentfreak.com. Para efeito de comparação, o filme Lua Nova, do fenômeno Crepúsculo, foi baixado 610 mil vezes.

06/01/2010 | 16h18

Por Fernando Martines - O Estado de S. Paulo