Exposições na Avenida Paulista reúnem produção de artistas que usam tecnologia como ferramenta para criar obras que exigem que quem as vê saia da posição de observador. É preciso interagir para que elas façam sentido

Pelas próximas semanas, a Avenida Paulista, em São Paulo, será palco de produções nacionais e internacionais que unem arte e tecnologia em uma experiência só. Nesse cenário, encaixa-se o ser humano não só como autor mas como elemento essencial para que a arte se torne arte. Isso porque o objeto da arte cibernética, conceito trabalhado pela exposição Rumos, do Itaú Cultural, e em grande parte também pelo File 2011, no Centro Cultural Fiesp, demanda a interação. O que veremos ao andar pela Paulista até o início de setembro não serão quadros ou esculturas, objetos de admiração e reflexão, mas criações que precisarão da ação do homem para agir, às vezes ludicamente, sobre ele. Calçadas, metrôs e espaços culturais estarão tomados por elas.

File

A 12ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File) terá início amanhã junto do File Pai (sigla para Paulista Avenida Interativa), braço do festival que tem a ideia de tirar a arte do museu e a colocar nas ruas para conversar com o público. O ‘Pai’ terá uma programação com jogos, animações e obras que interagem com o público espalhadas por toda a Avenida Paulista (da Estação Brigadeiro ao Instituto Cervantes) até o dia 28 deste mês. Entre as obras de destaque, o Elucidating Feedback, sistema que gera uma imagem que se altera de acordo com o nível de atenção do observador sobre ela. E o Algorithmic Search for Love, uma máquina que, a partir da busca de palavras-chave (em inglês) como “I love you”, reproduz cenas de filmes em que a frase é dita.

Rumos

Ocupando três andares do prédio do Itaú Cultural, o Rumos Arte Cibernética expõe trabalhos nacionais premiados e que conseguiram articular conceitos acadêmicos relacionados a arte e tecnologias e chamar o público para a brincadeira. Os autores partiram de tecnologias já conhecidas como o GPS e sistemas de captura de movimento do corpo para fazer o público refletir (como o Reações Visuais que instalou um microfone na Avenida Paulista e, a partir da gravidade do barulho, alterava um retrato da Mata Atlântica exposta em um telão no prédio) ou apenas se divertir.

A arte-jogo Campo Minado espera se encaixar nesta última categoria. Nela, o jogador deve ir até a Praça Alexandre de Gusmão, ao lado do Trianon, e lá receberá um smartphone com um aplicativo de geolocalização. O objetivo é andar pela praça de um ponto demarcado a outro sem pisar nas “minas”, regiões vistas somente através do aparelho. O autor do projeto, Claudio Bueno, quer colocar o aplicativo de sua obra tanto na AppStore (Apple) quanto no Android Market (Google). “Espero que as pessoas criem seus campos minados em mais lugares da cidade”, diz.

Além dele, há um robô construído pelo matemático e designer Fabrizio Poltronieri e pelo engenheiro Nicolau Centola. Chamado Amigóide, uma máquina cilindrica, sobre rodinhas, circula em uma sala, orientada por um sensor de movimento, atrás de novas amizades. “Fábio, estou seguindo você no Twitter”, “Fábio, comenta minha foto no Facebook!” (onde, aliás, o Amigóide tem um perfil e interage aleatoriamente), são algumas das frases ditas pelo robozinho a seu amigo idealizado. “O objetivo é subverter essa questão de o homem buscar no aparelho um espelhamento de si”, explica Poltronieri. “Nós buscamos o inverso, nesse caso é a máquina que busca no homem suprir uma carência afetiva”. O projeto também critica a superficialidade das amizades virtuais.

Outro trabalho é o IdAnce, a pista interativa. Com um sistema de câmeras e projetores e sensores laser, Leandro Trindade fez que uma pista de dança tivesse jogos de luz alterados (forma e cor) de acordo com a intensidade da música e com a movimentação das pessoas dançando.

SERVIÇO

File

De 19/7 a 21/8, das 10h às 20h (a partir das 11h às segundas e até as 19h nos domingos). Centro Cultural Fiesp – Av. Paulista, 1.313 (em frente ao metrô Trianon-Masp). Gratuito. www.sesisp.org.br/centrocultural.

Rumos

De 30/6 a 4/9, das 9h às 20h (a partir das 11h aos sábados, domingos e feriados). Itaú Cultural – Av. Paulista, 149 (próximo à estação de metrô Brigadeiro). Gratuito. www.itaucultural.com.br.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 18/07/2011