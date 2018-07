‘Ameaça’ foi feita no site 9gag; vítimas e testemunhas twittaram sobre a tragédia que aconteceu nos EUA

SÃO PAULO – O atirador que matou 12 pessoas e feriu 50 durante uma estreia do filme Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge em Aurora, no estado do Colorado, nos Estados Unidos, pode ter postado um aviso de que iria cometer o crime. A história foi denunciada como falsa.

Usuários do site de memes 9gag disseram que um usuário chamado JamesHolmes124 (o atirador foi identificado pela polícia como James Holmes) subiu no site uma foto com a legenda “Amanhã irei matar todo mundo durante a estreia do novo Batman no Colorado – pessoas vão morrer – pela glória do exército Le 9gag!”

A foto é de uma cena do filme Bastardos Inglórios, de Quentin Tarantino, onde oficiais nazistas assistem um filme numa sala de cinema.

O post foi deletado, mas ele teria sido registrado em fotos de tela feitas por outros usuários. O usuário JamesHolmes124 não existe.

ATUALIZAÇÃO 14:51 A história foi denunciada como falsa no site Mashable. Segundo texto do site, “as fotos de tela coincidentemente mostram 36 tweets e 365 ‘Likes’, então a solução fácil seria procurar no Twitter ontem por indícios disso, antes da mídia descobrir – não aparece nenhum resultado”

Não é possível comprovar a autenticidade das supostas fotos de tela. Contudo, usuários do 9Gag comentaram que o usuário era conhecido no fórum do site e já tinha mandado um aviso anterior.

De acordo com um usuário “algumas semanas atrás, um homem com o username de ‘JamesHolmes124′ escreveu aqui que iria ‘atirar’ num cinema. Ele estava claramente perturbado e admitia sofrer de transtorno de estresse pós-traumático. Disse que iria entrar e tentar tirar o maior número de vidas possível. Toda a comunidade 9gag o encorajou e deu dicas do que deveria vestir etc. Deram dicas de atirar com precisão e mandaram mensagens sobre como tirar o maior número de vidas possível”.

As informações são do site Blottr.

Tweets

Logo depois do incidente, mensagens no Twitter de pessoas que estavam no complexo de cinemas onde o massacre aconteceu apareceram online.

A imagem abaixo mostra uma troca de mensagens entre Jessica Redfield, morta no massacre, e um amigo. Ela comenta que ainda faltam 20 minutos para o filme começar.

As três mensagens abaixo foram enviadas por uma uma menina que estava na sala vizinha à sala do massacre.

Na primeira, escreveu: “Nossa sala: balas vieram pelas paredes e atingiram algumas pessoas em nossa sala, e bombas de fumaça foram jogadas dentro da nossa sala”.

A segunda diz: “Nunca tive tanto medo quanto nos momentos onde estávamos todos presos na sala, sem poder fazer nada. Sem poder sair de lá.”

Um usuário do 4Chan fez um mapa com os principais locais relacionados ao crime.

Veja abaixo um vídeo feito por celular das pessoas saindo do complexo de cinemas.

