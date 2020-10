Amazon Amazon Web Services é o serviço de nuvem da varejista americana

*Atualizado às 11h deste domingo para explicar que falha foi causada no sistema da Amazon

Os serviços de infraestrutura na nuvem da Amazon, conhecidos como Amazon Web Services, passaram por uma instabilidade no início da noite deste sábado, 10. A falha na plataforma, utilizada por diversas empresas e startups para hospedarem seus servidores, acabou levando a problemas em bancos digitais brasileiros como o Nubank, o Inter e o C6.

Nas redes sociais, usuários relataram problemas tanto com os aplicativos das empresas quanto com compras recusadas a partir dos cartões das fintechs, em lojas físicas. Em um teste rápido, a reportagem do Estadão também enfrentou dificuldades para acessar os apps.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, o problema começou por volta das 18h (horário de Brasília) e teve um pico ao longo da hora seguinte. Em seu site oficial, a AWS disse que clientes tiveram problemas entre 18h26 e 19h (horário de Brasília), mas que o "problema foi resolvido e todos os serviços já estão operando normalmente".

Além dos bancos, serviços de games como Valorant e League of Legends, da Riot Games, também enfrentaram problemas. As falhas também atingiram serviços da Amazon, como o site de games Twitch, o streaming Amazon Prime Video e até o site da varejista.

Nas redes sociais, diversos usuários reclamaram por terem suas compras recusadas.

Mano, q isso? Nubank, Bradesco, Inter, c6, Itaú e iti fora do ar? Sei q alguns já voltaram, mas doidera isso, do nada ainda bem q tenhamos Santander p pagar kkkkk — (@santos_fabb) October 10, 2020

Tá rolando a revolução dos analógicos os bancos tradicionais e as mídias antiga estão derrubando as tecnológicas Prime video fora do ar Nubank Banco inter SALVEM-SE! — Sâmela Hidalgo (@SamelaHidalgoo) October 10, 2020

Nubank @nubank me fazendo passar vergonha... Fazendo compras, sem errar a senha bloqueou o cartão. O app não funcionou, sai do app pra tentar logar novamente e agora nem o CPF vai Obrigado!! — Thiago (@tm83sp) October 10, 2020

Parabéns @nubank por me fazer sofrer vários constrangimentos hj nas lojas... na hora de passar o cartão vcs fora do ar... — DIEGO CORREA (@DIEGONGC) October 10, 2020

Em diversos pedaços do Brasil, a situação, mesmo que momentânea, gerou frustração entre clientes de diversos bancos. A fisioterapeuta Lia Fonseca, de São Paulo, disse que foi ao mercado fazer compras básicas e acabou tendo de deixar os produtos no estabelecimento. "Tentei passar meus cartões do Nubank, C6 e Inter, mas nenhum deu certo. Fiquei chateada porque tenho os cartões justamente para evitar andar com dinheiro", disse a jovem de 23 anos ao Estadão. Ela também afirmou ter medo de ter tido os cartões clonados.