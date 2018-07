Novo jogo da família Angry Birds ficou em primeiro lugar na iTunes App Store três horas depois de sair

SÃO PAULO - É Angry Birds, só que ao contrário. A finlandesa Rovio lançou nesta quinta-feira, 27, seu novo jogo Bad Piggies. Nele, os porcos, que eram alvos no jogo anterior, viram os protagonistas da ação.

O jogo está disponível nas lojas de aplicativos App Store e Google Play. Na App Store, ele bateu em primeiro lugar entre os mais baixados apenas três horas depois do lançamento. Versões para Windows e Windows 8 chegam depois .

Angry Birds já foi baixado mais de um bilhão de vezes em todas as plataformas.

Veja aqui o trailer de Bad Piggies.