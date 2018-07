REUTERS

A gigante tecnológica Baidu, dona do buscador mais popular da China, planeja colocar carros autônomos nas ruas até o final de 2015. O anúncio realizado pelo vice-presidente da empresa, Wang Jin, foi divulgado na terça-feira, 9, no jornal Diário do Povo.

Diferentemente do Google — que criou um veículo próprio—, a Baidu deverá lançar o automóvel em conjunto com alguma montadora de automóveis. Especula-se, devido a uma recente parceria, que a BMW será a primeira a fornecer carros preparados pela empresa chinesa.

A Baidu já estava se preparando para lançar carros sem motoristas há alguns anos. Em 2014, ela comprou a empresa de mapas e navegação IndoorAtlas, para facilitar a inserção de um sistema de geolocalização nos veículos autônomos.

Além da empresa chinesa e do Google, a Tencent — que opera o serviço de conversas WeChat — também está produzindo tecnologias para desenvolver carros sem motoristas.