CINGAPURA/PEQUIM – O Baidu, maior buscador da internet na China, informou nesta terça-feira, 16, que irá comprar a loja de aplicativos 91 Wireless por US$ 1,9 bilhão, num momento em que procura diversificar atividades para além do negócio de busca e reforçar sua presença no setor de aparelhos móveis.

A aquisição segue o anúncio do Baidu em maio sobre a compra do negócio de vídeo online da PPS Net TV por 370 milhões de dólares. Os rivais chineses Tencent e Alibaba Group também estão investindo para estimular o crescimento da receita, com o Alibaba tendo fechado neste ano a compra de participação na rede social Weibo, da Sino, e na empresa de navegação e mapas AutoNavi.

A companhia disse que concordou em comprar uma participação de 57,4% na 91 Wireless, uma das primeiras lojas de aplicativos da China, da NetDragon Websoft por US$ 1,09 bilhão, e o restante de outros acionistas.

“Lojas de aplicativos móveis são cada vez mais um importante ponto de entrada para a internet móvel e, portanto, são de grande interesse estratégico para o Baidu”, disse o porta-voz da empresa Kaiser Kuo à Reuters.

