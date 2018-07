Sistema utilizado pelo Google para seu carro autônomo. FOTO: Reprodução Sistema utilizado pelo Google para seu carro autônomo. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Baidu está deixando cada vez mais claro que não se importa em ser chamado de “Google chinês”. Além do serviço de buscador, antiívirus, browser e ferramentas de manutenção de computador, a empresa agora estaria desenvolvendo carros autônomos (que dispensam a ação de um motorista) no país asiático.

“Na verdade trata-se de um assistente inteligente que coleta dados de situações no trânsito e então as executa localmente. Não chamamos isso de um carro sem motorista. Acredito que um carro deveria ajudar as pessoas, não substituí-las, então chamamos isso de carro autônomo”, disse o diretor Kai Yu ao The Next Web.

A diferença entre o carro autônomo deles e o carro autônomo do Google, segundo o Baidu, é filosófica. “Eu acho que no futuro, um carro não deveria substituir o motorista, mas dar-lhe liberdade. Liberdade significa que o carro é inteligente o suficiente para operar por conta própria, como um cavalo, e tomar decisões sob diferentes situações.”

O carro do Google não tem pedais e volante. O veículo se movimenta de acordo com coordenadas de GPS (partida e chegada), define sua rota e se desvia de obstáculos detectados por sensores presentes no automóvel.

O carro do Baidu, prevê-se, terá volante, ao menos. Mas não se afobe, não, que o carro não deve ser para já. A expectativa é de que o protótipo do veículo chinês seja apresentado ao mercado em 2015.