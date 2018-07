Baixando vídeos do YouTube

O site 3outube oferece uma forma prática e rápida de baixar para o HD seus vídeos favoritos do YouTube. Basta substituir o ‘Y’ na url do vídeo por um ’3′, que você é direcionado para uma página com links para download do mesmo nos formatos FLV (Flash Video) ou MP4. Fica mais ou menos assim:

21/01/2010 | 18h28