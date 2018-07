Agora um estudo conjunto das universidades de Carnegie Mellon e Stanford -e financiado por Intel e Microsoft – colocou isso em números. Consumir música digitalmente faz de 40% a 80% menos mal ao planeta do que comprar um disco físico.

Desenho que mostra o caminho que um CD percorre até chegar na sua casa

O disco adquirido em lojas físicas, comparado com o que for, é o mais mal avaliado. Mesmo se você fizer o download em casa, queimá-lo e comprar uma caixinha de plástico para guardá-lo, o dano será cerca de 40% menor do que pagar por um CD pronto, prensado por uma gravadora.