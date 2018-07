Empresa que imprime seus comunicados soltou uma versão incompleta do balanço trimestral

SAN FRANCISCO – O Google publicou por engano uma versão preliminar de seus resultados trimestrais, que ficaram significativamente aquém das expectativas do mercado, tanto em termos de receita quanto lucro, levando a queda de 9% do valor de mercado da líder em busca e publicidade na internet.

—-

O Google disse que a empresa que imprime seus comunicados financeiros, a RR Donnelley, publicou horas antes do previsto um rascunho do comunicado relativo a seus resultados do terceiro trimestre sem autorização. A companhia disse que está trabalhando para concluir o documento.

A companhia, que recentemente superou a Microsoft para se tornar a segunda maior empresa de tecnologia dos Estados Unidos em valor de mercado, divulgaria seus resultados após o fechamento dos mercados.

O segundo parágrafo do comunicado à imprensa continha apenas a frase “Inserir declaração de Larry”, sugerindo que o espaço era reservado para um comentário do presidente-executivo da empresa, Larry Page.

O Google, que está tentando reestruturar a sua controlada e deficitária Motorola Mobility, apresentou queda de 20% no lucro líquido do terceiro trimestre, para US$ 2,18 bilhões. Excluindo alguns itens, o lucro no terceiro trimestre foi de US$ 9,03 por ação, inferior à expectativa média de analistas de ganho de US$ 10,65.

“Temos dito que este assunto estava perto de uma reviravolta. Não é que o Google não está sendo o Google, mas ainda há muitas questões grandes”, disse o analista Colin Gillis, do BCG.

“Os preços dos ‘clicks’ caíram pelo quarto trimestre consecutivo, após terem subido por oito trimestres consecutivos antes disso. Isso é negativo. Isso é um problema da mobilidade (de dispositivos)”, acrescentou.

“Outra coisa é que o caso da Motorola havia sido ignorado pelo mercado, e agora você tem uma receita fraca da Motorola. Quando você adquire um negócio e você está perto de demitir várias pessoas e fechar escritórios, você sabe o que acontece com funcionários? Eles param de prestar atenção. As vendas caíram”, disse o analista.

A receita líquida do Google –excluindo custos de aquisição de tráfego na Web– foi de US$ 11,3 bilhões no terceiro trimestre, abaixo da estimativa média de Wall Street de cerca de US$ 11,9 bilhões.

O anúncio surpresa do resultado, que era esperado para após o fechamento do mercado acionário, levaram as ações do Google caírem 9%, para US$ 687,30. A negociação com os papéis da empresa foi suspensa pela bolsa eletrônica Nasdaq.

/REUTERS