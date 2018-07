Steve Ballmer durante a apresentação. FOTO: Albert Gea/REUTERS

O CEO da Microsoft, Steve Ballmer, subiu ao palco do Mobile World Congress nesta segunda-feira, 14, com a missão de repercutir acordo recente com a finlandesa Nokia, que abandonou o seu sistema operacional Symbian em favor do Windows Phone 7, mas apresentou também algumas atualizações que devem fazer parte do sistema operacional ainda em 2011.

Ballmer chamou o CEO da fabricante finlandesa, Stephen Elop, para comentar a união que transformará todos os dispositivos da empresa em celulares Windows. A palavra mais usada por ambos foi “parceria”, principalmente em trocas de tecnologia entre as duas companhias (os mapas da Nokia serao integrados com o buscador Bing, por exemplo). Mas claramente foi a Microsoft que pressionou para que a Nokia aceitasse o acordo e, como disse Ballmer, ajudasse a divulgar o novo Windows Phone 7, apresentado no ano passado durante o mesmo evento em Barcelona.

“A batalha dos smartphones virou a guerra das plataformas”, anunciou o executivo da Microsoft, em referência aos principais rivais Apple (iOS) e Google (Android). Para se preparar para a briga, o Windows Phone ganhará algumas novas armas. Uma delas é uma versão do Internet Explorer especialmente adaptada para smartphones, que contará com aceleração de hardware para uma visualização mais rápida e precisa dos sites. Além disso, ganhou uma atualização necessária e mais que em tempo de ser anunciada: multitasking. Antes, a capacidade multitarefa era aplicada apenas aos aplicativos nativos do Windows, mas agora se estendará aos apps de terceiros.

Os dispositivos da Nokia, ou de outras empresas (LG, HTC, Samsung e outras), com o Windows Phone 7 que forem anunciados em 2011 já virão com as atualizações.

