O CEO da Microsoft, Steve Ballmer. FOTO: Laura Rauch/EFE

O presidente-executivo da Microsoft, Steve Ballmer, confirmou na segunda-feira, 23, que a próxima versão do sistema operacional Windows chegará ao mercado em 2012 em edições para computadores pessoais e tablets, publicou o site da empresa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Ballmer se referiu ao novo software como Windows 8 e antecipou que funcionará com processadores ARM, os mesmos utilizados atualmente na maioria dos tabletes e smartphones.

“Sobre a próxima geração dos sistemas Windows, que sairá no ano que vem, há muito mais. À medida que avançar o ano, devem esperar ouvir muito sobre o Windows 8, tabletes do Windows 8, PC, uma variedade de formatos”, disse Ballmer em discurso concedido em Tóquio.

As declarações do diretor da Microsoft vão ao encontro do antecipado na feira CES de Las Vegas em janeiro, quando a companhia divulgou que o sistema operacional que substituirá o Windows 7 estará disponível em estruturas de software conhecidas como System on a Chip (SoC), com os quais trabalham Intel e AMD.

Esta tecnologia é a que se encontra por trás do florescimento dos bem-sucedidos tablets e do mercado dos smartphones, com os quais o Google – com o Android – e a Apple se lançaram ao ataque contra a Microsoft.

A companhia apresentará na terça-feira até 500 atualizações para o seu Windows Phone em um evento em Nova York.

A Microsoft lançou o Windows 7 em novembro de 2009 e espera vender este ano 350 milhões de computadores com esse sistema instalado.

/ EFE