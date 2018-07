A Microsoft segue criticando a rival Google. Depois de definir publicamente as ações da empresa californiana como um atentado à livre concorrência, o próprio Steve Ballmer, CEO da Microsoft, se pronunciou sobre o sucesso da concorrente. Para ele, a grandeza do Google na internet se deve a um fator principal: eles se consolidaram no ambiente online antes que os outros.

Foto: Paul Sakuma / AP Photo

Falando na conferência SMX West nesta terça, Ballmer afirmou que a liderança californiana nada tem a ver com a política ou a cultura da empresa e, sim, com o fato de ela ter criado o mecanismo de busca pela web mais consistente primeiro. “A primeira coisa de que o Google se beneficia na busca pela web é que eles fizeram isso corretamente e primeiro. Há um valor para o pioneirismo. Você pode atribuir isso [o sucesso] a coisas como cultura da empresa, mas nunca fica claro o que vem primeiro – o pioneirismo ou a cultura”, diz.

O CEO admitiu que sua empresa demorou muito para criar um mecanismo de busca maduro e usável, mesmo tendo lançado o MSN Search no remoto ano de 1998. De acordo com ele, a Microsoft está otimista que o Bing se tornará o buscador dominante em longo prazo. Mas com a entrada do Google no mercado de navegadores, e sistemas operacionais, as duas empresas devem entrar em uma competição cada vez maior.

Para o Google, as críticas de Ballmer devem soar como uma tapa na cara, já que sempre tentou construir sua reputação em uma cultura feita para ser o exato oposto da usada pela Microsoft.

Ballmer refutou as especulações sobre a possível compra do Facebook ou do Twitter, alegando que, independentes, essas empresas possuem mais valor e credibilidade para travarem parcerias com a Microsoft.