Segundo o site CNet, citando anúncio da própria Microsoft, Steve Ballmer planeja vender 75 milhões de suas ações da empresa para “diversificar seus investimentos” e “melhorar o planejamento fiscal antes do fim do ano”.

“Mesmo que isso seja uma questão de finança pessoal, eu gostaria de esclarecer, para que não haja confusão, que estou muito empolgado com nossos novos produtos e com o potencial de transformação das novas tecnologias que temos apresentado e continuo totalmente comprometido com a Microsoft e seu sucesso”.

Essa é a primeira vez em sete anos e meio que Ballmer vende ações. A última vez que ele fez isso foi em 2003. Coincidentemente, nesta semana, Bill Gates também vendeu parte das suas ações na companhia.