SÃO FRANCISCO – A agência que supervisiona o desenvolvimento de projetos na Baía de São Francisco, na Califórnia, iniciou uma investigação formal sobre a construção de uma balsa do Google em uma ilha na baía.

A investigação, que começou na semana passada, examinará quais permissões são necessárias para construir a barcaça e se os proprietários do píer onde a embarcação está ancorada têm as permissões adequadas, disse Larry Goldzband, o diretor executivo da Comissão de Desenvolvimento e Conservação da Baía de San Francisco.

“Queremos nos assegurar que as permissões que são usadas pelos proprietários do píer realmente permitem que a construção aconteça”, disse Goldzband à Reuters, se referindo ao que ele descreve como “uma investigação preliminar e formal de execução da lei”.

Representantes do Google informaram Goldzband em uma reunião recente que a empresa está fazendo modificações que foram requisitados pela Guarda Costeira dos Estados Unidos ao projeto da barcaça.

A empresa, líder em busca na internet, anunciou em novembro que está avaliando o uso do espaço para que as pessoas aprendam sobre novas tecnologias, mas ainda deixou claro para o que exatamente o espaço será utilizado. “Um datacenter flutuante? Um barco para festas loucas? Uma barca abrigando os últimos dinossauros vivos? Infelizmente, nenhuma das anteriores. Embora ainda seja cedo e as coisas possam mudar, estamos avaliando usar as balsas como um espaço interativo onde as pessoas podem aprender sobre novas tecnologias”, disse a empresa na época, por meio de nota.

Documentos apresentados para o Porto de São Francisco em agosto descrevem como um espaço “artístico” de exposição de tecnologia. Uma notícia publicada no San Francisco Chronicle na segunda-feira, 2, citando documentos que o Google enviou ao construtor da barcaça Turner Construction, referem-se a uma “loja de varejo flutuante.”

Jason Tama, um comandante da Guarda Costeira, disse que não poderia comentar sobre casos específicos, mas observou que é prática comum da Guarda Costeira inspecionar novas construções para assegurar que normas de segurança e de proteção ambiental sejam atendidas. Modificações nas embarcações são uma parte comum do processo, disse ele.

