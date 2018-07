SÃO PAULO – Há algumas semanas, o Google ancorou duas grandes balsas no litoral americano, uma em Portland, Maine (noroeste) e a outra em San Francisco. Sem dar nenhuma informação sobre o assunto durante todo o período, uma onda de especulações começaram a surgir – como é de se esperar que aconteça, principalmente quando essas grandes empresas de tecnologia estão envolvidas.

Uma estrutura de quatro andares (15 metros de altura por 76 de largura) está sendo montada sobre as balsas. Depois do prontas, as balsas visitarão outras cidades, sendo San Diego (California) uma delas. A expectativa é de que o espaço, que promete ser “interativo”, receba 1 mil pessoas todos os dias.

A BBC informou que funcionários dos governos envolvidos assinaram um termo de confidencialidade sobre o projeto até ele ser inaugurado.

“Um datacenter flutuante? Um barco para festas loucas? Uma barca abrigando os últimos dinossauros vivos? Infelizmente, nenhuma das anteriores. Embora ainda seja cedo e as coisas possam mudar, estamos avaliando usar as balsas como um espaço interativo onde as pessoas podem aprender sobre novas tecnologias”, diz a nota do Google, que finalmente se pronunciou.