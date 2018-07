SÃO PAULO – Se a internet tivesse uma homepage de todo o seu conteúdo, ela seria extremamente organizada ou teria uma aparência beirando o caos, com notícias, discussões, fóruns e até abstrações? No caso do Reddit, vale a segunda opção.

É com esse formato que o site, um agregador de links, se define como “a página inicial da internet”. No Reddit, criado em 2005 por dois jovens recém-formados de 22 anos, os usuários publicam links sobre os assuntos mais diversos, dão votos positivos ou negativos a eles e fazem comentários, o que permite medir a “temperatura” da internet naquele exato momento. Quanto mais popular e bem votado, o link aparece mais alto na página.

Em agosto, o site alcançou 3,4 bilhões de pageviews e mais de 42 milhões de visitantes únicos. Com essa comunidade que não para de crescer, o Reddit começa a se consolidar como uma potência da internet que, além de criar memes, antecipa discussões, realiza campanhas e se posiciona sobre questões políticas.

Prova de sua importância foi a aparição inesperada no site do presidente norte-americano Barack Obama no fim de agosto. Obama participou de um AMA (sigla para Ask me Anything, pergunte-me qualquer coisa, em inglês), respondendo a perguntas de usuários por cerca de 45 minutos. O debate aberto teve temas variados, desde política e economia a questões mais descontraídas, como o jogador de basquete favorito do presidente e a receita da cerveja da Casa Branca.

Uma das perguntas, sobre liberdade da internet, teve a seguinte resposta: “Vamos lutar muito para nos certificar de que a internet permaneça um fórum aberto a todos – daqueles que expressam uma ideia aos que querem começar um negócio”.

“Palavras fortes”, disse ao Link Alexis Ohanian, cofundador do Reddit (leia entrevista abaixo). Ohanian definiu em uma só palavra o fato de o presidente, em campanha pela reeleição, ter dado as caras na plataforma: incrível. “Agora precisamos cobrá-lo para que fique firme nisso.”

Ativismo. Não é de espantar que o tema tenha surgido no AMA: a liberdade da internet é uma das principais bandeiras da comunidade de participantes do Reddit. Eles encabeçaram a luta contra as propostas de lei antipirataria Stop Online Piracy Act (Sopa) e Protect IP Act (Pipa), que abriam a possibilidade de remover conteúdo online sem ordem judicial.

Assim, em 18 de janeiro, o Reddit realizou um blecaute e, com a Wikipedia, liderou o movimento que atraiu gigantes como o Google, o Facebook e a Mozilla. Depois da onda de protestos, o Congresso norte-americano engavetou os projetos.

Em março, os “redditors” – como são chamados os participantes do Reddit – surgiram com uma nova proposta: o Free Internet Act (FIA), ou Lei da Internet Livre. O documento, escrito de maneira colaborativa por milhares de usuários no Google Docs, visava combater a censura online e garantir direitos como o a privacidade, a liberdade e o anonimato. Além disso, outros tipos de campanha já foram viabilizados pelo site, como a arrecadação de US$ 45 mil para caridade, fruto de uma competição entre os redditors cristãos, ateus e muçulmanos.

Variedade. Mas nem só coisas sérias vive o Reddit; muito pelo contrário. Com sua proposta de medir a “temperatura” da web, os links postados vão dos assuntos mais importantes aos mais banais. A diversidade da comunidade é grande e há diferentes subreddits (categorias). Enquanto um grupo discute o salário mínimo chinês, outros usuários comentam a sensualidade das baleias na seção “whalebait”.

“A divisão entre bobo e sério não é tão real como nós imaginamos”, disse ao Link David Weinberger,psicólogo, pesquisador da Universidade de Harvard e apaixonado pelo site. “Na verdade, uma das coisas que mais gosto no Reddit é o modo como um tópico sério se desvia aos poucos para algo engraçado. Por que não?” Para ele, apesar das falhas, o Reddit permite discussões de qualidade sobre notícias e aumenta o senso de comunidade entre usuários.

Steve Huffman, que também é fundador do Reddit, atribui o sucesso da plataforma à combinação entre bom conteúdo e usuários leais desde o início. “Eu sei que você pode levantar uma sobrancelha em relação a ‘bom conteúdo’ se olhar a página inicial do Reddit agora”, disse ele ao Link. “Mas, por um bom tempo, o Reddit foi mais interessante do que qualquer outro site na internet. Talvez ainda seja. Certamente, ainda tem potencial para ser.”

Qual é o papel da comunidade do Reddit?

Ela não é perfeita, mas faz um ótimo trabalho em “pescar” conteúdo e ideias das massas – melhor do que qualquer outra coisa que eu já usei online. Informações novas aparecem na nossa página inicial mais rápido do que em qualquer outro lugar. Isso é porque agora temos uma massa crítica de milhões de leitores – agora 42 milhões – gastando muito tempo por lá: postando links, votando e lendo conteúdo de toda a internet. É difícil ser mais rápido.

Por que o site cresceu tanto?

Sempre tratamos os usuários muito bem, tanto em decisões de produto quanto de comunidade. Eles é que fazem todo o trabalho pesado, então é nossa obrigação!

Como foi a experiência de liderar os protestos contra as propostas de lei Sopa e Pipa?

A luta não acabou. Por isso é que estou liderando a campanha Internet 2012 Bus Tour (projeto inscrito na plataforma de crowdfunding Indiegogo). Em outubro, um ônibus percorrerá a região central dos EUA, para deixar claro aos políticos que não se deve mexer com a internet, pois os norte-americanos se importam com sua liberdade.

Como garantir a liberdade na internet?

Devemos todos assinar a Declaração da Liberdade na Internet (documento que defende os princípios de expressão, acesso, abertura, inovação e privacidade) e cobrar nossos líderes para que a sigam. É a característica genuína da internet – um lugar de liberdade de expressão, liberdade individual e inovação – que a faz tão especial e valiosa. Tudo isso é baseado no fato de ser um lugar aberto, em que os links podem ser criados de maneira igualitária. /A.C.P.

