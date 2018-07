Não é a primeira vez que filmes que utilizaram a ferramenta concorrem, mas nenhum ainda levou uma estatueta

SÃO PAULO – Dos cinco filmes que concorrem ao Oscar na categoria de melhor documentário de curta-metragem, Kings Point e Inocente tiveram algum financiamento no Kickstarter. Na categoria Melhor Curta-Metragem em Live Action, outro financiado com ajuda da ferramenta de financiamento coletivo, Buzkashi Boys, filmado no Afeganistão.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

FOTO: Divulgação

Somando os três projetos, 558 pessoas participaram diretamente do financiamento dos filmes. “Eles estão dizendo que agora terão um motivo de verdade para assistir à cerimônia do Oscar”, disse Alexandra Barne, integrante da equipe de Inocente, no blog do Kickstarter.

Não é a primeira vez que projetos relacionados ao Kickstarter concorrem à premiação do Oscar - Incident in New Baghdad, Sun Come Up e The Barber of Birmingham foram indicados no passado, mas não levaram a estatueta.

Será que agora vai?

Conheça melhor os três filmes:

Inocente: Dirigido por Sean Fine e Andrea Nix

Inocente é uma garota de quinze anos, imigrante, sem-teto, em situação irregular, que se apega à sua determinação em se tornar uma artista em face de um futuro sombrio.

Valor arrecadado no Kickstarter: US$52,527

O dinheiro foi usado para pagar alguns custos de pós-produção e material de divulgação.

Trailer:

Kings Point: Dirigido por Sari Gilman and Jedd Wider

Ao longo de uma década, cinco idosos vivendo no retiro Kings Point encaram a perda, a doença e um crescente sentimento de isolamento em suas vidas.

Valor arrecado no Kickstarter: US$10,165

O valor foi direcionado para a contratação de um editor para cuidar da pós-produção do filme.

Trailer:

Buzkashi Boys: Dirigido por Sam French and Ariel Nasr

Dois meninos no Afeganistão, um filho de ferreiro e outro órfão vivem nas ruas sonhando em vencer uma popular e violenta partida de Polo.

Valor arrecadado: $27,410

Para cobrir gastos de produção

Trailer: