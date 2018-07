NOVA YORK – O Banco Mundial (Bird), por meio do braço financeiro da instituição financeira, a International Finance Corporation (IFC), deve investir até US$ 90 milhões numa nova operadora de internet de banda larga no interior de São Paulo, chamada ON Telecom. A operação inclui uma compra de participação acionária na empresa, que também tem investimentos do bilionário George Soros, segundo um documento do Bird.

O programa de investimentos da ON Telecom é de US$ 250 milhões. Desse total, o IFC deve ficar responsável por até US$ 90 milhões. No montante, está incluído um aporte de US$ 20 milhões para a compra direta de ações da ON, um empréstimo de US$ 30 milhões e o restante em empréstimos paralelos ou sindicalizados, nos quais o IFC dá a chancela para um conjunto de bancos aportarem recursos.

A ON Telecom foi criada em 2011, ficou um tempo em testes e o anúncio oficial das operações foi feito em agosto. O objetivo é oferecer serviços de internet 4G para residências no interior do Estado. A empresa tem sede em Campinas e licença para operar em 133 cidades paulistas. O objetivo é expandir a atuação, comprando licenças em mais regiões, incluindo em municípios menores, que não contam com esse serviço, de acordo com o documento do Bird.

Em 2012, um fundo de Nova York administrado pela empresa de Soros comprou a maior parte das ações da companhia. A ON Telecom foi fundada por dois executivos, o empresário libanês naturalizado brasileiro Fares Nassar e o egípcio Zaki Rakib, ambos com experiência no setor de tecnologia, inclusive com investimentos no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos.

/Altamiro Silva Júnior (Agência Estado)